Tunisie: Retards de paiement de la CNAM - Les kinésithérapeutes tirent la sonnette d'alarme

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Les kinésithérapeutes de Tunisie ont exprimé leur profonde inquiétude et leur vif mécontentement face aux retards persistants de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) pour le versement de leurs honoraires. Selon un communiqué publié par la Chambre syndicale nationale des kinésithérapeutes et orthopédistes, cette situation est devenue un fardeau financier insoutenable qui menace directement la survie des cabinets et des centres de rééducation à travers le pays.

Le syndicat explique que ces retards de paiement à répétition ont engendré d'étranglements financiers majeurs. Cette asphyxie de trésorerie impacte de plein fouet la capacité des professionnels à honorer leurs charges fixes fondamentales, qu'il s'agisse du versement des salaires de leur personnel, du paiement des loyers, des frais d'entretien des équipements ou de l'achat du matériel médical indispensable au maintien de la qualité des soins prodigués aux patients.

La Chambre syndicale prévient que le prolongement de cette crise met en péril l'activité de nombreuses structures de santé. Le secteur tout entier se retrouve sous la menace d'une suspension ou d'une réduction drastique de ses prestations, une issue qui priverait inévitablement les assurés sociaux de leur droit fondamental aux soins et à la rééducation fonctionnelle dans les différentes régions de la République.

Face à l'urgence de la situation, l'organisation syndicale interpelle solennellement les autorités de tutelle pour une intervention immédiate. Elle exige le déblocage rapide des virement d'arriérés ainsi que le respect strict des délais légaux de remboursement, des mesures indispensables pour préserver la continuité du service de santé et garantir la dignité des professionnels de ce secteur vital.

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