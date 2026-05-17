Tunisie: Sabri Lamouchi dévoile la liste des 26 pour le mondial - «J'en assume seul la responsabilité...»

Quelques surprises avec l'absence de Ben Far hat, Zaalouni, Maaloul ou Ghram. Le sélectionneur national défend ses choix âprement.

Comme pour toute liste retenue, il y a toujours des mécontents. Il en est de même pour la liste des 26 joueurs de Lamouchi pour le Mondial américain. Trois gardiens, 9 défenseurs et 14 entre milieux et attaquants, Sabri Lamouchi a défendu ses choix en disant : «J'ai bien conscience de mes choix dont j'assume seul la responsabilité. J'ai essayé de monter une équipe équilibrée et qui peut affronter diverses tactiques adverses. C'étaient des choix difficiles, qui ne vont pas faire plaisir à tous. Et je ne cherche pas, d'ailleurs, à faire plaisir à quiconque.

Certains supporteurs de club sont déçus parce que leurs joueurs ne sont pas là, mais j'ai décidé de pleine conviction. L'équipe nationale est la vraie star, ses valeurs comptent plus que les noms. Je suis là pour aider l'équipe nationale à réussir au Mondial avec ce fameux cap du second tour. Ces joueurs retenus sont bien nantis physiquement et mentalement pour tenir plus que 90' dans un football de haut niveau comme celui du Mondial. Le deuxième tour, ce n'est pas une mission impossible, ça va se jouer sur des détails éventuellement».

Ben Farhat écarté

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L'absence de Louay Ben Farhat a intrigué, lui qui a pris un temps de jeu intéressant dans la dernière tournée amicale américaine. Lamouchi a affirmé que le père du joueur l'a contacté pour demander de reporter cette convocation. «J'ai contacté le joueur, il n'a pas répondu, son père aussi. Pour moi, il n'est pas le bienvenu en sélection» a enchaîné Lamouchi.

Quant à certains joueurs non retenus, le sélectionneur national a évoqué les cas Maaloul et Ferjani Sassi. Pour lui, c'est Ben Hmida qui a té préféré parce que c'est un joueur polyvalent et qui maîtrise mieux l'aspect défensif. Pour Sassi, la raison évoquée est simple : on veut regarder l'avenir et compter sur un groupe rajeuni. Même si Lamouchi tombe dans la contradiction à ce sujet : Bronn, retenu, est par exemple un ancien joueur qui a perdu de ses qualités et il ne représente pas l'avenir. En tout cas, les polémiques sont déjà vives quant à la liste dévoilée.

Les joueurs débarqueront en trois temps à partir du 18 mai et jusqu'au 25 mai en passant par le 22 mai, suivant les engagements des joueurs avec leurs clubs. En attendant bien sûr les deux derniers tests amicaux devant l'Autriche le 1er juin et la Belgique le 6 du même mois.

Liste des joueurs :

- Gardiens :

Aymen Dahmène (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain)

- Défenseurs :

Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir), Yan Valery (Young Boys), Mouataz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice)

- Milieux :

Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Mohamed Haj Mahmoud (Lugano FC), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Rani Khedhira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouannès (Kasimpasa), Ismael Gharbi (SC Braga)

- Attaquants :

Khalil Ayari (Paris-SG), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (Hanovre 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sébastien Tounekti (Celtic Glasgow)