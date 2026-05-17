Tunisie: Nabeul - Alerte sur la vente anarchique d'oeufs exposés au soleil

Le secteur avicole de la région de Nabeul tire la sonnette d'alarme face à la prolifération des circuits informels. Intervenant ce samedi 16 mai à la radio, le Président de la chambre régionale du secteur de la volaille, Amine Friou, a fermement mis en garde contre les intrus qui envahissent la filière.

Ces derniers écoulent d'importantes quantités d'oeufs sur les marchés hebdomadaires et à même le trottoir, exposant ces denrées périssables aux rayons directs du soleil et à la poussière. Selon le responsable régional, ces pratiques, qui bafouent les règles d'hygiène les plus élémentaires, représentent un danger direct pour la santé du consommateur ainsi que pour la sécurité du cheptel et la pérennité de toute la filière avicole.

Face à cette menace sanitaire et économique, Amine Friou exhorte l'ensemble des acteurs à faire preuve de la plus grande vigilance. Il appelle instamment les commerçants et les professionnels à s'approvisionner exclusivement auprès des distributeurs de gros agréés ou directement auprès des élevages de volailles dûment autorisés par l'État. Le président de la chambre régionale insiste également sur l'obligation d'exiger une facture légale lors de chaque transaction et de réclamer systématiquement un certificat sanitaire vétérinaire, seule garantie fiable pour attester de la fraîcheur et de la qualité du produit mis sur le marché.