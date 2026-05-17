Angola: La ministre de la Santé défend l'investissement dans la jeunesse pour l'innovation médicale

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a affirmé ce vendredi à Luanda qu'il fallait investir dans le potentiel des jeunes du secteur, car ils sont le principal moteur de la modernisation du système national de santé et du succès des nouvelles technologies médicales en Angola.

S'exprimant lors de la clôture du 1er Congrès de neuroradiologie interventionnelle, qui s'est tenu à l'hôpital Pedalé, la ministre a affirmé que la confiance en la nouvelle génération est fondamentale pour le développement du secteur.

Selon la ministre, l'équipe multidisciplinaire de l'hôpital Pedalé, composée de jeunes médecins, infirmiers et techniciens, démontre sa compétence en réduisant les handicaps et les décès liés à des pathologies complexes, telles que les AVC.

La responsable a rappelé le plan stratégique du secteur, qui prévoit la formation de 38 000 professionnels d'ici 2028, grâce à un investissement de 200 millions de dollars et au soutien de la Banque mondiale.

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Elle a souligné que la mise en oeuvre de la neuroradiologie interventionnelle (NRI) permet le traitement minimalement invasif des anévrismes et des accidents vasculaires cérébraux, sans chirurgie ouverte.

Ce programme, fruit d'un partenariat avec le Brésil, compte déjà six spécialistes angolais en formation et dispose d'équipements de pointe à l'hôpital Pedalé, permettant ainsi la réalisation locale de traitements complexes et évitant les transferts à l'étranger.

Selon les données officielles, entre octobre 2025 et mars 2026, l'hôpital Pedalé a pris en charge 197 patients victimes d'AVC, l'hypertension étant le principal facteur de risque.

Cette nouvelle approche technologique promet une prise en charge plus rapide et plus efficace de ces cas, renforçant ainsi la souveraineté médicale de l'Angola.