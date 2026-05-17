Afrique: L'industrie angolaise des boissons à l'honneur lors d'un forum international au Kenya

Luanda — L'Association angolaise des industries des boissons (AIBA) a conclu vendredi sa participation au Forum du Conseil international des associations de boissons (ICBA) au Kenya, avec une présence considérée comme historique pour ce secteur.

Selon un communiqué de presse de l'AIBA, envoyé aujourd'hui à l'ANGOP, l'association angolaise participait pour la première fois à un événement de cette envergure. Ce forum réunit des acteurs et des entreprises du secteur mondial des boissons non alcoolisées afin d'échanger sur des thématiques telles que le développement durable, la santé, la croissance économique, la réglementation, l'innovation et la coopération intermarchés.

L'ICBA, organisation internationale qui fédère associations nationales et régionales ainsi que des entreprises multinationales présentes dans plus de 200 pays et territoires, renforce sa présence sur le continent africain avec la création d'ICBA Afrique, basée à Nairobi, au Kenya.

Pour l'AIBA, cette participation représente une étape importante dans la reconnaissance internationale de l'industrie angolaise des boissons et contribue à son intégration au sein des principales plateformes mondiales de débat et de coopération du secteur.

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À cette occasion, le secrétaire à l'information et à la communication de l'AIBA, Moisés Campos, a déclaré que la participation de l'association à ce forum international de l'ICBA représente non seulement sa présence, mais surtout l'affirmation de l'Angola sur l'une des plateformes mondiales les plus importantes du secteur des boissons.

Il a souligné que cet événement permettait à l'expérience angolaise de gagner en visibilité et de s'informer sur les tendances internationales.

« C'est la première fois que l'Angola participe à un forum de cette envergure, où sont abordés les grands défis liés à l'industrie, au développement durable, à la santé et au développement économique. Pour nous, c'est une fierté de pouvoir partager l'expérience angolaise, de nous inspirer des meilleures pratiques internationales et de renforcer la position de notre pays sur la scène africaine et mondiale », a-t-il insisté.

Moisés Campos a estimé que cette approche internationale pourrait contribuer au renforcement de l'industrie nationale, dans un contexte où le secteur prend une importance croissante pour la diversification économique, la création d'emplois, l'industrialisation et la valorisation de la production nationale.

« Nous sommes convaincus que cette approche internationale sera essentielle pour le renforcement de notre industrie et le développement durable de ce secteur en Angola », a conclu Moisés Campos.

La participation à ce forum réaffirme l'engagement de l'AIBA en faveur de la modernisation, du développement durable et de la compétitivité de l'industrie des boissons en Angola, ainsi que du renforcement des liens entre le secteur national et les réseaux industriels internationaux, souligne le communiqué.