Angola: Les diplomates angolais en Chine analysent les stratégies

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Chine, Dalva Ringote Allen, a présidé aujourd'hui à Pékin la première réunion de coordination diplomatique et consulaire, consacrée à l'analyse des principaux documents relatifs à l'action diplomatique.

Cette information est relayée par un communiqué de presse de la représentation diplomatique, auquel l'ANGOP a pu accéder. Il est précisé que les consuls généraux de Guangzhou et de Macao, les ministres-conseillers et les diplomates angolais en Chine ont participé à la réunion, qui a également approuvé le Plan d'activités 2026/2027.

Le communiqué ajoute que le document approuvé identifie et valorise les actions qui concrétisent les intérêts stratégiques de l'Angola, dans le but de renforcer la mise en oeuvre des activités prévues, de consolider les relations de coopération bilatérale, de promouvoir le commerce et les investissements, et d'offrir des services consulaires efficaces aux citoyens angolais résidant en Chine.

Le Plan d'activités définit également les principaux axes d'activité à développer durant la période concernée : la diplomatie politique, la diplomatie économique et la diplomatie consulaire.

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En ce qui concerne l'axe diplomatique et politique, des activités sont prévues pour contribuer à l'approfondissement des relations bilatérales, au renforcement et à la promotion de la confiance politique et à l'harmonisation des positions sur les grandes questions de gouvernance mondiale, en tenant compte des priorités de l'Angola, ainsi qu'en assurant le respect des obligations contractées dans les accords établis par les deux pays, conformément au droit international.

L'axe diplomatique économique définit des actions visant à renforcer les relations économiques, à accroître les échanges bilatéraux, à promouvoir les investissements et à créer des opportunités pour les entreprises des deux pays, ainsi qu'à valoriser l'agenda commercial, à attirer des investissements de qualité (notamment dans les infrastructures et les technologies vertes) et à lever les obstacles à une relation commerciale plus pragmatique et équilibrée.

L'axe diplomatique consulaire, quant à lui, vise à améliorer et à contribuer à la fourniture de services consulaires de haute qualité, à soutenir les citoyens angolais en Chine, à promouvoir la culture et l'image de l'Angola et à faciliter la circulation des personnes, des entreprises, le tourisme et l'éducation sur le territoire chinois.

Au cours de la réunion, le décret 264/24 a également été examiné. Ce décret porte sur les formalités et les procédures relatives aux relations entre les représentations diplomatiques et consulaires et les organisations internationales, d'une part, et les organes et institutions étatiques, d'autre part. Ces relations doivent obligatoirement être menées par le biais du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cette même session, les diplomates ont examiné de visu la note conceptuelle relative à la Journée du Héros national angolais, qui se tiendra à Guangzhou en septembre prochain.

Enfin, les participants ont été informés de la situation de la communauté angolaise résidant à Guangzhou et dans les provinces environnantes, ainsi que des enjeux liés à la criminalité financière, à la fraude informatique et à la criminalité transnationale dans la Région administrative spéciale de Macao et la ville de Guangzhou.