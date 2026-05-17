Angola: ANGOSAT-2 offre un accès Internet gratuit à l'Université Kimpa Vita

Uíge — L'Université Kimpa Vita, située dans la province d'Uíge, bénéficie depuis vendredi d'un point d'accès Internet gratuit grâce à ANGOSAT-2, dans le cadre du projet Conecta Angola, une initiative du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN).

Ce service a été mis en place en marge de la IVe édition du Salon technologique d'Uíge (FIT-Uíge), qui se tient jusqu'à samedi 16 à Uíge, à l'initiative du Centre de formation technologique d'Uíge (CFTU).

Ce projet vise à garantir une connectivité gratuite à l'ensemble de la communauté universitaire (étudiants, enseignants et personnel) grâce à un réseau sans fil d'une portée estimée entre 800 mètres et un kilomètre, permettant l'accès via appareils mobiles et ordinateurs, avec un débit d'environ 50 mégabits par seconde.

Dans une déclaration à la presse, le directeur du Centre de contrôle et de mission des satellites de Funda, Amaro Francisco João, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'extension de l'accès numérique dans les zones mal couvertes par les réseaux de télécommunications conventionnels.

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Selon le responsable, le projet a déjà été mis en oeuvre dans d'autres provinces du pays, notamment Luanda et Malanje, et son déploiement progressif dans d'autres régions est en cours.

Amaro João a également souligné que Conecta Angola est associé à la stratégie Conecta Comercial, qui vise à favoriser l'émergence de jeunes entreprises et de micro-entreprises liées aux services soutenus par ANGOSAT-2, grâce à des formations, la fourniture d'équipements et un accompagnement technique pendant un an.

L'ingénieur informaticien a également mentionné que les opérateurs et les entreprises fournissant des services de communication par satellite dans le pays utilisent actuellement la capacité d'ANGOSAT-2, ce qui contribue à réduire les coûts opérationnels.

Interrogé sur le montant de l'investissement consacré à la mise en oeuvre du projet, Amaro João n'a pas révélé ce montant.

Dans le même temps, le directeur a ajouté que l'Angola a déjà entamé des tests commerciaux des services d'ANGOSAT-2 avec des pays de la SADC, notamment la Namibie et l'Afrique du Sud, dans le cadre de la stratégie d'expansion régionale du système spatial angolais.

De son côté, le recteur de l'Université Kimpa-Vita, Pedro Vita, a estimé que l'installation de ce nouveau point d'accès internet représente un atout majeur pour le renforcement des services d'enseignement, de recherche et administratifs de l'établissement.

Selon le recteur, cette connectivité améliorée permettra un plus grand dynamisme dans les activités académiques et de recherche, et facilitera les démarches administratives.

L'Université Kimpa-Vita compte actuellement environ cinq mille étudiants inscrits et mène plusieurs projets de recherche scientifique en lien avec les besoins locaux et régionaux.