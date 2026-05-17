Afrique: CAN U-17 - Résultats de la 1ère journée et classement

15 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La première journée de la 16e édition du Championnat Africain des Nations de moins de 17 ans qui se déroule au Maroc, s'est achevée.

La compétition observe aujourd'hui sa première pause générale et reprend samedi.

Les Angolais, dans le groupe C, affrontera dimanche à 14 heures la Tanzanie.

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Lors de son premier match jeudi, l'Angola a fait match nul (0-0) contre le Mali, tandis que le Mozambique s'est incliné 3-0 face à la Tanzanie lors de la dernière rencontre de ce groupe.

Résultats

Groupe A

Tunisie - Maroc : 1-1

Égypte - Éthiopie : 0-0

Groupe B

Ouganda - RDC : 3-0

Côte d'Ivoire - Cameroun : 2-0

Groupe C

Mali - Angola : 0-0

Tanzanie - Mozambique : 3-0

Groupe D

Sénégal - Afrique du Sud : 1-2

Algérie - Ghana : 2-2

Classement

Groupe A

1er Tunisie - 1 pt

2e Maroc - 1 pt

3e Égypte - 1 pt

4e Éthiopie - 1 pt

Groupe B

1er Ouganda - 3 pts

2e Côte d'Ivoire - 3 pts

3e Cameroun - 0 pt

4e RDC - 0 pt

Groupe C

1er Tanzanie - 3 pts

2e Mali - 1 pt

3e Angola - 1 pt

4e Mozambique - 00 pt

Groupe D

1er Afrique du Sud - 3 pts

2e Algérie - 1 pt

3e Ghana - 1 pt

4e Sénégal - 00 pt

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