Angola: Le pays présente ses avancées en matière de modernisation du marché du travail à l'OIT

Luanda — L'Angola a présenté, mercredi, au siège de l'Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève, en Suisse, les principales avancées en cours dans la modernisation de son marché du travail, notamment la restructuration de la formation professionnelle et la révision de la législation.

Ces données ont été présentées par l'Ambassadrice Ana Maria de Oliveira, Représentante permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, lors de l'événement intitulé « Formation professionnelle pour l'avenir du travail - Coopération mondiale et perspectives régionales », dans le cadre du sous-thème « Expériences nationales : compétences et apprentissage tout au long de la vie dans les pays lusophones ».

Selon une note de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, transmise à l'ANGOP ce vendredi, la diplomate angolaise a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la qualification technique des citoyens et de l'harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales.

« L'Angola a une population jeune et forme actuellement plus de 500 000 citoyens d'ici 2027 », a-t-elle déclaré.

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À cette occasion, l'ambassadrice a indiqué que le pays renforçait sa coopération internationale avec l'Union européenne, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la Banque mondiale afin de moderniser l'enseignement technique dans les secteurs clés et d'harmoniser les qualifications avec les normes de la SADC.

Le diplomate a souligné le partenariat avec l'OIT, qui a renforcé les engagements de l'Angola en matière de travail et permis l'inauguration d'un bureau sous-régional à Luanda, destiné à servir les pays africains de langue portugaise (PALOP), à savoir l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe.

Selon Ana Maria de Oliveira, cette initiative a marqué une étape importante dans le renforcement de la collaboration et du développement régional entre l'OIT et ses États membres.

L'événement, organisé par la Mission permanente du Portugal à Genève en collaboration avec l'OIT, a favorisé le dialogue entre les gouvernements, les organisations internationales et les partenaires des pays de langue portugaise, en vue d'identifier des politiques permettant de mieux adapter la formation professionnelle aux besoins du marché du travail et de renforcer la mobilité des travailleurs.

Ce fut également l'occasion de faire le point sur les tendances internationales en matière de systèmes d'enseignement et de formation professionnels (EFP), ainsi que sur celles liées au développement des compétences.

Des approches régionales fructueuses et des initiatives de collaboration ont également été mises en avant.