Angola: Filipe Zau considère la disparition du saxophoniste Nanutu comme un grand vide

Luanda — Le ministre angolais de la Culture, Filipe Zau, a déclaré ce vendredi à Luanda que le décès du saxophoniste António Manuel Fernandes « Nanutu » laisse un grand vide, notamment dans le domaine des instruments à vent de la musique angolaise.

Filipe Zau a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du musicien lors d'une rencontre avec des professionnels de la musique nationale aux Archives nationales d'Angola (ANA), dans le but de promouvoir le dialogue et la réflexion sur les enjeux et les perspectives de la musique angolaise.

Selon le ministre, la nouvelle du décès de l'instrumentiste a été un véritable choc et a plongé tous les participants dans la consternation, au point de presque interrompre la réunion tant la tristesse causée par cette disparition soudaine était vive.

Filipe Zau se souvient qu'il connaissait Nanutu depuis de nombreuses années, depuis l'époque où ce dernier jouait avec le groupe FAPLA Povo. Il révèle également que le saxophoniste avait participé à l'enregistrement de son premier album en 1996.

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« Nanutu était l'un des rares saxophonistes de grande qualité du pays », a-t-il déclaré.

Il a souligné le parcours de formation et artistique du musicien, mentionnant que Nanutu s'était formé à la Casa Pia et avait évolué musicalement aux côtés de figures telles que Luís Morais, s'imprégnant des influences de la musique capverdienne.

Selon le ministre de la Culture, outre ses qualités humaines, le saxophoniste était une personne formidable, aimable et d'un talent musical exceptionnel, ayant collaboré avec de nombreux musiciens et artistes tout au long de sa carrière.

Le responsable a donc déploré que peu de personnes soient au courant de la maladie du musicien et que les circonstances de son décès restent inconnues.

« C'est avec une profonde tristesse que le Ministère de la Culture présente ses condoléances suite au décès de Nanuto, mais il restera à jamais dans nos mémoires », a-t-il déclaré.

« Nous souhaitons que la terre lui soit légère et que son parcours demeure à jamais gravé dans notre mémoire », a-t-il conclu.

Le musicien António Manuel Fernandes, connu sous le nom de scène de « Nanuto », est décédé aujourd'hui, 15 mai, à Lisbonne, des suites d'une maladie, à l'âge de 68 ans.

Saxophoniste de renom, il s'est distingué par sa brillante carrière solo sur la scène musicale. Né en 1957 à Luanda, Nanutu a débuté son parcours musical à la Casa dos Rapazes de Luanda (foyer pour garçons de Luanda), où il a commencé par jouer de la batterie. À l'âge de neuf ans, il est passé à la clarinette.

Il est reconnu comme l'un des premiers saxophonistes africains à avoir osé se lancer dans une carrière solo. Tout au long de sa carrière, il a étudié la musique au Portugal, à Cuba, aux États-Unis et en République dominicaine, et a également effectué plusieurs tournées internationales pour des concerts et des formations.

Nanuto a une discographie remarquable, avec des albums tels que « Marés » (1996), « Kizofado » (2000), « Luandei » (2005), « Bisa » (2009) et « Ximbika » (2012). Son dernier travail, « Gato Viju », sorti en novembre 2021, est son cinquième album solo après une pause de dix ans.

Son style se caractérise par la fusion de genres tels que le semba, le kilapanga, l'afrobeat et la bossa nova.

Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec de nombreux artistes nationaux et internationaux, notamment des personnalités importantes des pays africains lusophones (PALOP) résidant au Portugal, ainsi que des musiciens de renom tels que Pablo Milanés, Luís Represas, Martinho da Vila, Simone, Daniela Mercury et Lecy Brandão.