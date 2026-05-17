Angola: Décès du saxophoniste angolais Nanutu

Luanda — Le saxophoniste angolais Nanutu est décédé ce vendredi à Lisbonne, au Portugal, à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie, a appris l'ANGOP auprès d'une source familiale.

L'artiste, à la carrière prolifique et au répertoire musical considérable, a collaboré avec de nombreux artistes nationaux et internationaux, notamment des figures emblématiques des pays africains lusophones (PALOP) résidant au Portugal, ainsi que des stars telles que Pablo Milanés, Luís Represas, Martinho da Vila, Simone, Daniela Mercury et Lecy Brandão.

Mélangeant les styles Semba, Kilapanga, Afrobeat et bossa nova, le saxophoniste Nanutu a été une figure influente de la musique angolaise et africaine.

Sa carrière s'est étendue sur près de cinq décennies et il a été l'un des plus grands ambassadeurs de la musique instrumentale angolaise, hissant le saxophone au rang de protagoniste sur les scènes nationales et internationales.

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Le musicien a débuté sa carrière dans les années 70, au sein de groupes emblématiques tels que « Aliança FAPLA-Povo » et « Os Merengues », où il a accompagné les plus grandes voix de l'âge d'or du Semba.

Nanutu s'est fait connaître pour son talent unique à fusionner le Semba et le Kizomba avec le Jazz et le World Music.

António Manuel Fernandes « Nanutu » est né en 1957 à Sambizanga. Il a commencé à jouer la batterie très jeune à la Casa dos Rapazes de Luanda, avant de se tourner vers la clarinette à l'âge de neuf ans.

Sa discographie comprend des albums tels que « Marés » (1996), « Kizofado » (2000), « Luandei » (2005), « Bisa » (2009), « Ximbika » (2012) et « Gato Viju », sorti en 2021.

Il a étudié dans de prestigieuses institutions au Portugal, à Cuba et aux États-Unis, ce qui lui a permis d'acquérir une technique raffinée et de collaborer avec des stars internationales comme Sting, Alicia Keys, Cesária Évora et Salif Keita.

Pendant une quinzaine d'années, le saxophoniste a également été un membre clé du groupe du chanteur portugais Luís Represas, consolidant ainsi sa présence au sein de la diaspora. À travers ces oeuvres, Nanutu a démontré que la musique instrumentale angolaise avait le potentiel et l'élan nécessaires pour conquérir le marché mondial.