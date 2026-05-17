Sénégal: Le nouveau Code du sport va contribuer à 'mieux à mesurer l'impact économique du sport'

Dakar — Le nouveau Code du sports, adopté lundi dernier par l'Assemblée nationale, va contribuer à "mieux mesurer" l'impact économique du sport au Sénégal, a assuré Malick Diouf, l'initiateur du Dakar Sport Summit.

"Je me réjouis du vote du nouveau Code du sport par l'Assemblée nationale. C'est une réforme qui va contribuer à mieux mesurer l'impact économique du sport au Sénégal", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Les députés ont adopté, lundi, le projet de loi portant Code du Sport, un texte qui abroge et remplace la Charte du Sport de 1984, avec l'ambition de doter le Sénégal d'un cadre juridique adapté aux nouvelles exigences de gouvernance, de professionnalisation et de développement du secteur sportif.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, présentant le projet de loi devant les parlementaires, a salué "une opportunité historique" pour le Sénégal.

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Selon l'initiateur du Dakar Sports Summit, l'adoption du nouveau Code du sport constitue l'une des principales avancées issues des réflexions portées par cette plateforme dédiée à l'économie sportive au Sénégal.

"Le Code du sport, c'était notre champ de bataille", a-t-il indiqué, rappelant que le Sénégal, avant l'adoption de ce nouveau texte, fonctionnait encore une Charte du sport datant de 1984.

Malick Diouf a par ailleurs indiqué que le Dakar Sports Summit a été créé pour offrir "un cadre structurant" au développement du sport sénégalais, notamment sur les plans économique, institutionnel et juridique.

Les deux dernières éditions du Dakar Sports Summit avaient porté sur les questions de gouvernance et de cadre réglementaire du sport, rappelle-t-il.

La troisième édition est prévue les 27 et 28 octobre prochains à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Malick Diouf a précisé que "cette édition entend renforcer les réflexions sur neuf axes dont la gouvernance sportive, la formation, l'innovation technologique, l'environnement et l'employabilité des jeunes dans l'écosystème sportif".

Le Dakar Sport Summit (DK.SS) est présenté comme le premier salon international d'Afrique de l'Ouest entièrement consacré à l'économie du sport et à l'entrepreneuriat sportif.

D'après son promoteur, "cette rencontre internationale ambitionne de contribuer à la structuration et à la professionnalisation de l'industrie sportive africaine".

Elle va réunir des décideurs politiques, des athlètes, des investisseurs, des étudiants ainsi que des acteurs du secteur privé, autour des enjeux liés au développement du sport business sur le continent.