Afrique: CAN 2027 - Le tirage au sort des éliminatoires prévu mardi au Caire

16 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 va se dérouler mardi, à partir de 12h00 GMT, annonce la Confédération africaine de football (CAF).

La cérémonie est prévue au siège de la Fédération égyptienne de football (EFA), au Caire, en Égypte, précise l'instance dirigeante du football africain.

Le Kenya, la Tanzanie et Ouganda vont abriter la CAN 2027.

Les éliminatoires se dérouleront lors de trois fenêtres internationales de la FIFA, selon le calendrier suivant :

Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026

Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026

Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027

Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre équipes.

Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale de la compétition.

Le match d'ouverture de la CAN 2027 est prévu le samedi 19 juin, la finale devant se tenir le 17 juillet, a précisé la Confédération africaine de football.

La CAF communiquera ultérieurement l'identité du pays hôte du match d'ouverture et de la finale.

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