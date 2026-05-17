Sénégal: Une randonnée pédestre à Richard-Toll pour renforcer la mobilisation autour des JOJ Dakar 2026

Richard-Toll — Une randonnée pédestre initiée par l'Amicale des femmes travailleuses de la Compagnie sucrière sénégalaise (AFTCSS), en partenariat avec le comité d'organisation des Jeux olympiques (COJOJ), a servi de tribune pour sensibiliser les populations de Richard-Toll autour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La mascotte officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, a été présentée lors de cette randonnée organisée dans le cadre des "72 heures de la Sucrière", référence à événements culturels organisés au sein de la Compagnie sucrière sénégalaise.

Des travailleurs, des élèves, des autorités administratives et des habitants de Richard-Toll ont pris part à cette randonnée marquée par des animations sportives, culturelles et des séances de fitness.

Le maire de Richard-Toll, Amadou Mame Diop, présent à cette activité sportive, a salué une initiative qui participe au renforcement de l'adhésion populaire autour des JOJ Dakar 2026.

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"C'est une fête de la jeunesse et Richard-Toll doit y participer activement", a-t-il déclaré au sujet des JOJ Dakar 2026, avant de lancer un appel à la mobilisation de toutes les composantes de la commune afin d'accompagner les activités liées aux Jeux.

L'édile a également insisté sur la nécessité, pour les collectivités, les partenaires et les populations de se préparer à accueillir cet événement sportif mondial dans un esprit de communion et de convivialité.

Selon le directeur des ressources humaines de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), Assane Ndiaye, cette activité vise à rapprocher davantage les populations des valeurs olympiques à travers le sport, la cohésion sociale et la promotion de la jeunesse.

Il considère que la forte mobilisation enregistrée à cette occasion traduit l'engagement des populations de Richard-Toll à répondre à l'appel du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026.