Sénégal: Un collectif veut oeuvrer pour la 'pérennisation' de la culture à Saint-Louis

Saint-Louis — Le Collectif "Saint-Louis du Sénégal, capitale de la culture", mis en place en février dernier, ambitionne d'ancrer et de pérenniser la culture à travers un concept original dénommé "Mois de la culture", dont la première édition est prévue en janvier 2027, a-t-on appris de son initiateur Cheikh Guèye.

"Nous avons créé un collectif qui s'appelle +Saint-Louis du Sénégal, capitale de la culture+. Notre objectif est de réunir les acteurs pour ancrer et pérenniser la culture à Saint-Louis", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

"Nous avons choisi un concept ambitieux mais très attrayant. Nous avons décidé que chaque année, un mois entier sera dédié exclusivement à la culture. L'idée est de faire en sorte que la culture descende dans les rues, dans les maisons de culture, dans les écoles et dans les daaras [écoles coraniques]", a détaillé ce natif de la cité tricentenaire qui réside en France.

Il a ajouté: "nous ne voulons rien laisser au hasard. C'est pourquoi nous avons décidé de faire de janvier 2027 le mois où Saint-Louis du Sénégal sera la capitale de la culture".

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Selon Cheikh Guèye, le Collectif "Saint-Louis du Sénégal, capitale de la culture" a déjà répertorié une quarantaine de lieux, dans le but de promouvoir l'expression culturelle et de permettre aux artistes de pouvoir s'exprimer pleinement à travers leur art.

Cette initiative va réunir des artistes, des sportifs, des intellectuels, des philosophes, des historiens, des griots, des danseurs, ainsi que des conteurs.

Le collectif prévoit également d'organiser des conférences sur des thèmes liés à l'histoire locale, qui mettront en lumière de grandes figures historiques de Saint-Louis, telles que le boxeur Amadou Mbarick Fall dit Batling Siki, la chanteuse Aminata Fall et le photographe Meïssa Gaye.