Sénégal: Un accident de la route fait trois morts et dix neuf blessés graves à hauteur du Parc Niokolo-Koba

16 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un accident de la route impliquant un véhicule de transport commun et un véhicule particulier a fait trois morts et dix-neuf blessés très graves, samedi, à hauteur du Parc national Niokolo-Koba, dans la région de Kédougou (sud-est), a appris l'APS des services de secours.

"L'accident a eu lieu entre 14 et 15 heures au niveau du Parc national Niokolo-Koba impliquant un véhicule de transport commun Cheikhou Chérifou qui s'est renversé sur un véhicule particulier. Le bilan provisoire de l'accident est de trois morts et dix-neuf blessés très graves", a rapporté la brigade régionale des secours de Kédougou.

Les corps sans vie et les personnes blessées ont été acheminés au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou, selon la même source.

Lire l'article original sur APS.

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