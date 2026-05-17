Sénégal: Approvisionnement en sucre - La CSS annonce un stock de 80 000 tonnes dans les prochains jours (DRH)

Richard-Toll — La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) va disposer, dans les jours à venir, d'un stock de 80 000 tonnes de sucre, une "quantité suffisante pour assurer un approvisionnement correct du marché national" durant les prochains mois, a assuré, samedi, le directeur des ressources humaines de l'entreprise, Assane Ndiaye.

"Nous aurons une capacité de 80 000 tonnes de stock de sucre dans les jours à venir qui permettra d'alimenter suffisamment le marché durant les prochains mois. Les objectifs seront atteints et le marché sera correctement approvisionné", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait au terme d'une randonnée pédestre, dans le cadre des "72 heures de la Sucrière", organisée à Richard-Toll par les femmes travailleuses de la CSS.

La manifestation a été marquée par plusieurs activités, dont une randonnée pédestre initiée en partenariat avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJOJ), qui a servi de tribune pour sensibiliser les populations de Richard-Toll autour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

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Selon M. Ndiaye, la Compagnie sucrière sénégalaise table sur une capacité de stockage soutenable afin de garantir une disponibilité régulière du sucre sur le marché national.

Il a aussi salué le travail des équipes techniques et agronomiques mobilisées dans le cadre de la campagne sucrière.

Le responsable de la CSS a estimé que les efforts conjugués de la direction générale et des agents engagés dans la production "permettront non seulement d'atteindre les objectifs fixés mais également de les dépasser".