Sénégal: Bakel - Le nouveau sous-préfet de Moudéry installé dans ses nouvelles fonctions

Bakel — Le préfet du département de Bakel (est), Daouda Sène a installé, samedi, Mouhamadou Wade dans ses nouvelles fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Moudéry, tout en l'invitant à servir de trait d'union entre les populations et les autorités étatiques.

Le nouveau sous-préfet de Moudéry, instituteur de formation initiale, a enseigné pendant 17 ans (1989-2006) dans plusieurs régions du Sénégal, avant d'intégrer le commandant territorial en 2006, a rappelé le préfet de Bakel.

"La preuve est faite à la lecture de ce brillant parcours administratif que Mouhamadou Wade a des atouts non négligeable pour l'animation de la vie économique et sociale de l'arrondissement. Son expérience doublée de ses capacités intellectuelles et morales rassurent sur les aptitudes à conduire les destinées de la circonscription", a souligné M. Sène, lors de l'installation du nouveau sous-préfet de Moudéry, chevalier de l'Ordre national du lion depuis 2023.

Des autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, des représentants des forces de défense et de sécurité (FDS), des chefs de service déconcentrés de l'Etat, ainsi que des responsables d'associations de jeunes ont pris part à cette cérémonie tenue à la mairie de Diawara.

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Le chef de l'exécutif départemental a assuré le nouveau sous-préfet de Moudéry de son soutien dans la conduite de ses missions, avant de l'inviter à être "attentif et disponible" pour conduire le processus de mise en oeuvre des politiques publiques dans cet arrondissement aux "défis et enjeux nombreux et variés".

"Il faut ici un homme imbu des valeurs de la République, disposé à constituer un trait d'union entre les populations et les autorités étatiques, un homme capable de s'offrir en point de convergence des préoccupations et attentes des populations, un homme doté de la vigilance et de l'intelligence des phénomènes", a dit Daouda Sène.

Il a rendu hommage, à cette occasion, au sous-préfet sortant, Oumar Mamadou Sow, qui, selon lui, est "un infatigable serviteur de la république qui s'est acquitté de sa tâche de manière remarquable" et a travaillé "à impulser le développement de cette circonscription".

Le nouveau sous-préfet s'est présenté comme "un chercheur du développement local", appelant les populations à l'unisson pour booster le développement de l'arrondissement de Moudéry.

"J'aime travailler et servir, je ne veux que votre soutien. Nous avons des enjeux, nous allons collaborer parce que la matière est là et nous avons toutes les ressources. Tout ce qui reste, c'est de nous organiser. Si nous sommes unis et responsables de nos actions, on peut développer l'arrondissement", a déclaré Mouhamadou Wade.

"Population de Moudéry, mon séjour parmi vous doit être bénéfique pour tous. Pour y arriver, soyons justes, endurants, véridiques, obéissants [...], c'est alors que les palais, les boulevards, les autoroutes émergeront et le développement local s'installera", a-t-il conclu.