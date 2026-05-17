Sénégal: Matam - Des appuis financiers remis à des ménages vulnérables en perspective de la Tabaski

Matam — Trente ménages vulnérables, des imams, "Ndeyou daara" et des personnes vivant avec un handicap de la région de Matam (nord) ont reçu, samedi, des appuis financiers de la Fondation Senico, en vue de leur permettre de bien préparer la fête de Tabaski prévue dans moins de deux semaines.

Les bénéficiaires ont reçu leur appui au cours d'une cérémonie présidée par Tafsir Baba Anne, adjoint au gouverneur de la région de Matam, en présence du directeur régional de l'Action sociale, Lamine Sow, et des membres de la délégation de la structure donatrice.

"Cette activité entre dans le cadre des appuis que la Fondation Senico fait chaque année à l'endroit de personnes vulnérables pour leur permettre de préparer la fête de la Tabaski à venir. En collaboration avec les services techniques, elle nous a demandé d'identifier des personnes vulnérables dans chaque département pour les accompagner", a expliqué l'autorité administrative.

Intervenant au terme de la cérémonie, il a fait savoir que ce travail a permis d'identifier trente personnes dans la région, considérées comme des "cibles prioritaires", ainsi que des imams, des personnes vivant avec un handicap et des femmes travaillant dans les "daara" et communément appelées "Ndeyou daara".

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Cet élan de solidarité n'est pas une nouveauté dans la région venant des donateurs qui ont déjà apporté leur appui aux personnes impactées par les inondations de 2024, selon l'adjoint au gouverneur de Matam.

"Nous avons une parfaite collaboration avec la Fondation Senico. La sélection s'est faite avec des critères de transparence et de vulnérabilité", a précisé Tafsir Baba Anne.

Pour Youga Mbengue, assistant technique au sein de la Fondation Senico, cet appui traduit la volonté de la structure donatrice à mener des activités à caractère social pour "accompagner avec dignité des Sénégalais".

Il a signalé que les montants octroyés aux bénéficiaires varient entre 50 000 et 100 000 francs CFA.