Sénégal: Abdoulaye Baldé, un exemple d'insertion réussie par l'agriculture grâce à l'ANIDA

Kolda — Abdoulaye Baldé, revenu de deux tentatives d'émigration irrégulière, s'est désormais définitivement établi dans son village natal de Tanioufa Yoronding, dans le département de Kolda (sud), où il exploite une ferme familiale d'un hectare grâce à l'appui de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (ANIDA).

Il est revenu sur son parcours, en marge d'une tournée de suivi de l'ANIDA dans les exploitations agricoles familiales de ses zones d'intervention dans la région de Kolda.

Agé de 33 ans, Abdoulaye Baldé a tenté en vain de rejoindre l'Europe à deux reprises par des voies irrégulières, avant de s'établir définitivement dans son village natal de Tanioufa Yoronding, où il vit désormais du travail de la terre et du fruit de ses labeurs.

"J'ai tenté l'aventure deux fois, j'ai été jusqu'en Algérie et en Libye. Je voulais aller en Europe comme tous les autres jeunes de mon âge, mais j'ai cette aventure ne m'a pas réussi. C'est ainsi que je suis rentré chez moi en 2017", confie-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En 2019, il décide de s'investir dans l'agriculture en exploitant une ferme avec sa famille, grâce à l'appui de l'ANIDA. Un investissement qui a commencé à porter ses fruits et se traduit par "de bonnes récoltes" lui permettant de prendre en charge entièrement les besoins de sa famille.

Dans la ferme familiale d'un ha qu'il exploite, il cultive des aubergines amères et du piment. "J'y développe également l'arboriculture fruitière et grâce aux revenus de ces activités agricoles, j'emploie deux personnes et assure entièrement les besoins de la famille", a indiqué Abdoulaye Baldé.

"Nous sommes à Kolda pour voir ce que sont devenues les exploitations familiales agricoles installées depuis une dizaine d'années, et comment elles se positionnent en termes de productions après des années d'installation", a expliqué le directeur technique de l'ANIDA; Mame Mor Guèye.

Il a saisi cette opportunité pour décliner l'ambition de l'ANIDA de continuer à mette en place des fermes agricoles dans d'autres localités du pays.