Sénégal: Tambacounda - L'ONG IBP veut promouvoir un dialogue local sur la gestion budgétaire

Tambacounda — L'organisation non gouvernementale International Budget Partnership (IBP) dit travailler à promouvoir un cadre de dialogue sur la gestion budgétaire entre élus et autorités administratives de la région de Tambacounda (est), dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention de partenariat récemment signée avec la Direction générale de l'administration territoriale (DGA).

Dans cette perspective, cette ONG spécialisée dans les questions de finances publiques, a effectué une tournée pour rencontrer les autorités administratives et les élus de la région de Tambacounda.

L'idée de cette tournée était de "voir comment, à travers les dialogues de gestion budgétaire et à travers surtout des sessions de renforcement de capacités spécifiques, on pourra permettre à ces acteurs de se retrouver au tour de la table de façon quotidienne ou trimestrielle", a déclaré Djibril Badiane, directeur des programmes de l'ONG IBP pour l'Afrique francophone.

"Il est clair qu'il n'y a pas très souvent de dialogue budgétaire au niveau local. C'est le constat que nous avons fait ici au niveau de la région de Tambacounda à travers les discussions que nous avons eues avec les autorités administratives et élus locaux", a-t-il dit.

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"Très souvent, il y a peu de concertations autour des budgets publics, les élus gèrent de leur côté de façon opaque et l'administration territoriale supervise, mais très souvent se limite à la partie technique, la partie financière étant souvent assez occultée", a insisté M. Badiane.

L'ONG IBP est une organisation de développement créée depuis 1997, en Afrique du Sud, pour accompagner le gouvernement sud-africain de l'époque dans la mobilisation des ressources et la reconstruction du pays.

Spécialisée dans les questions de finances publiques, l'ONG IBP Sénégal oeuvre pour une meilleure inclusion budgétaire des communautés vulnérables.