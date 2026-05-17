Sénégal: Saint-Louis - L'exposition 'Riiru Liy Dundu' explore la présence invisible de la musique

Saint-Louis — L'exposition "Riiru Liy Dundu" (Echos du vivant) de la médiatrice culturelle Yacine Camara, inaugurée vendredi à Saint-Louis, explore la présence invisible de la musique à travers le dialogue des oeuvres, des matières et des souffles.

Installée à "Kër Gu Mag" (Grande maison, en wolof), un espace culturel niché dans la partie nord de l'Île de Saint-Louis, cette exposition est le fruit d'une collaboration avec les artistes Xelkom, AmPixtures, Noreyni Seck, Diariatou Paye et Élimane Diao.

Pensée comme une installation immersive, elle fait dialoguer les oeuvres, les matières et les souffles dans un même mouvement de circulation.

Les images suspendues deviennent des fragments flottants, des présences traversées par le regard. Elles composent ensemble une partition visuelle où les rythmes, les silences et les mémoires se répondent.

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"Cette exposition, je l'ai pensée pour parler de la musique mais au-delà des sons, des percussions et de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre", explique Yacine Camara, dont l'ambition est de monter, à travers cette exposition, que "même dans nos silences, la musique qui résonne".

"J'ai travaillé avec cinq artistes dans le cadre de ce projet et ils ont voulu aussi parler de leur vision par rapport à la musique", a ajouté, dans un entretien accordé à l'APS, celle qui a par ailleurs en charge de la communication de la "Villa Ndar" de l'Institut français de Saint-Louis.

L'exposition "Riiru Liy Dundu" sera clôturée ce dimanche 17 mai.