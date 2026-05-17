Sénégal: Saint-Louis - L'exposition 'Riiru Liy Dundu' explore la présence invisible de la musique

16 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'exposition "Riiru Liy Dundu" (Echos du vivant) de la médiatrice culturelle Yacine Camara, inaugurée vendredi à Saint-Louis, explore la présence invisible de la musique à travers le dialogue des oeuvres, des matières et des souffles.

Installée à "Kër Gu Mag" (Grande maison, en wolof), un espace culturel niché dans la partie nord de l'Île de Saint-Louis, cette exposition est le fruit d'une collaboration avec les artistes Xelkom, AmPixtures, Noreyni Seck, Diariatou Paye et Élimane Diao.

Pensée comme une installation immersive, elle fait dialoguer les oeuvres, les matières et les souffles dans un même mouvement de circulation.

Les images suspendues deviennent des fragments flottants, des présences traversées par le regard. Elles composent ensemble une partition visuelle où les rythmes, les silences et les mémoires se répondent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Cette exposition, je l'ai pensée pour parler de la musique mais au-delà des sons, des percussions et de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre", explique Yacine Camara, dont l'ambition est de monter, à travers cette exposition, que "même dans nos silences, la musique qui résonne".

"J'ai travaillé avec cinq artistes dans le cadre de ce projet et ils ont voulu aussi parler de leur vision par rapport à la musique", a ajouté, dans un entretien accordé à l'APS, celle qui a par ailleurs en charge de la communication de la "Villa Ndar" de l'Institut français de Saint-Louis.

L'exposition "Riiru Liy Dundu" sera clôturée ce dimanche 17 mai.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.