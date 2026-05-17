Sénégal: Un universitaire publie 'un ouvrage de référence' sur la ville de Ziguinchor

Ziguinchor — L'universitaire sénégalais Raphaël Lambal a présenté, samedi, son nouvel ouvrage sur la ville de Ziguinchor, dans lequel il propose une immersion dans l'histoire, le patrimoine et le cosmopolitisme de la capitale sud du Sénégal.

Intitulé "Ziguinchor, une ville des bords du fleuve Casamance", cet ouvrage de 203 pages est publié chez L'Harmattan Sénégal.

Son auteur, enseignant-chercheur au département de Lettres modernes de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), a déclaré avoir voulu, par cette publication, doter la ville d'un livre de référence retraçant la trajectoire de la capitale sud du Sénégal, à l'image d'ouvrages consacrés à certaines grandes villes à travers le monde.

"Quand je suis arrivé à l'université de Ziguinchor, mon premier réflexe a été de chercher un ouvrage sur la ville. Je n'en ai pas trouvé", a-t-il indiqué lors de cette présentation et de dédicace.

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L'auteur précise que son travail ne se limite pas à la crise casamançaise souvent évoquée dans les publications consacrées à la région.

"Mon intérêt, c'était de proposer un ouvrage dans lequel on a la trajectoire historique de la ville, la richesse de sa culture africaine et européenne, avec l'héritage portugais, l'héritage français et le cosmopolitisme de toutes les ethnies qui vivent ici", a-t-il souligné, soulignant que cette diversité constitue "une richesse considérable".

Structuré en dix chapitres, le livre aborde notamment l'histoire de la ville, son organisation sociale, son patrimoine architectural et culturel ainsi que les langues et traditions qui participent à son identité.

L'auteur insiste sur la nécessité de préserver cet héritage transmis par les générations précédentes.

"Nous avons le devoir d'entretenir ce que nos devanciers nous ont légué afin de le transmettre aux générations futures", a-t-il déclaré, évoquant notamment l'architecture du quartier Escale et les anciens quartiers africains comme Boucotte, Santhiaba ou Boudody.

L'ouvrage de M. Lambal se veut également un outil pédagogique et documentaire destiné aux élèves, étudiants, chercheurs, journalistes, voyageurs et décideurs publics.

"La ville nous transcende. Nous y vivons un moment, mais elle continuera d'exister après nous", a-t-il déclaré, plaidant pour une meilleure valorisation du patrimoine matériel et immatériel de Ziguinchor.