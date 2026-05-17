Sénégal: Un don de sang de responsables libéraux en hommage à Abdoulaye Wade

Dakar — Des responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) ont organisé un don de sang, ce samedi, pour célébrer le centenaire d'Abdoulaye Wade, une occasion pour les organisateurs de saluer l'engagement de l'ancien chef de l'État en faveur de la santé et du social.

"Cette journée de don de sang est une initiative visant à magnifier l'héritage de Me Wade, présenté comme un personnage politique de renommée internationale qui a beaucoup fait pour la démocratie sénégalaise et pour la santé", a déclaré le président de la Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) du Parti démocratique sénégalais (PDS), Ousmane Goudiaby.

Selon les initiateurs, ce don de sang, illustre l'engagement des cadres libéraux et s'inscrit dans le cadre du centenaire de maitre Abdoulaye Wade.

Le don de sang représente "un acte simple, mais citoyen" capable de sauver de nombreuses vies, notamment celles des femmes en couche, des accidentés et des personnes souffrant de maladies hémorragiques comme la drépanocytose ou l'hémophilie, a indiqué M. Goudiaby.

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"Les banques de sang sont complètement vides ces jours-ci", a-t-il alerté, relayant, à ce sujet, "un cri du coeur" des responsables du Centre national de transfusion sanguine.

Il a ajouté que les organisateurs ambitionnent de dépasser l'objectif journalier de collecte du centre, estimé entre 250 et 300 poches de sang.

M.Goudiaby a également invité les formations politiques à s'investir davantage dans des actions citoyennes au profit des populations, au-delà des débats politiques.

Sokhna Assy Mbaye, présidente de la commission santé de la Fédération des cadres libéraux, a souligné que cette activité s'inscrit dans la continuité de l'action sociale de Me Abdoulaye Wade.

"Abdoulaye Wade est un homme qui a beaucoup oeuvré pour la santé durant son magistère. Nous avons jugé nécessaire de lui rendre hommage à travers des actes concrets comme ce don de sang", a-t-elle déclaré.

Elle a annoncé que d'autres initiatives d'ordre communautaire seront menées après cette journée, notamment des consultations gratuites et des campagnes de dépistage au sein des communautés.

"Nous allons essayer d'être des médecins sans blouse", a-t-elle affirmé, soulignant l'implication de médecins, infirmiers, techniciens de santé et biologistes dans les actions engagées par la commission santé des cadres libéraux.