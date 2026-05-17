Sénégal: Matam - Le projet JAVA mise sur les élèves pour sensibiliser sur les VBG

Matam — Le projet JAVA, à travers son volet scolaire, veut faire des élèves des vecteurs de sensibilisation sur les méfaits des violences basées sur le genre (VBG) dans la région de Matam (nord), en déroulant ses actions dans les établissements scolaires.

"L'objectif du projet JAVA est de lutter contre les Violences basées sur le genre (VBG) en milieu scolaire. Pour cela, nous choisissons des élèves qui vont sensibiliser leurs camarades et profitons aussi d'événements qui se tiennent dans les écoles pour mener des activités en vue d'éradiquer ce fléau", a dit Nafissatou Ly Diaw, responsable du bureau genre à l'inspection d'académie de Matam.

Elle intervenait en marge d'une activité de sensibilisation tenue samedi dans le cadre des festivités du foyer socio-éducatif du collège d'enseignement moyen (CEM) Mamoudou Touré de la commune de Matam.

Les élèves du collège Mamoudou Touré ont joué, à cette occasion, un sketch et déclamé des textes de slam sur les violences numériques.

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Selon Mme Diaw, le projet JAVA, Justice, Actions, Voix et Autonomisation pour les femmes et les filles au Sénégal, suggère à ses points focaux de profiter de tels événements pour faire passer les messages de sensibilisation et organiser des tournées dans les écoles.

"Le projet déroulé dans la région de Matam pour une durée de trois ans a pu choisir 50 élèves, dont quarante filles qui ont été formés et sensibilisés sur les VBG en milieu scolaire. A leur tour, ils ont commencé à sensibiliser leurs camarades, car entre élèves, le message est fluide", a expliqué Mme Diaw.