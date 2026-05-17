Sénégal: Ziguinchor - Une organisation locale appelle à magnifier la paix et le vivre-ensemble

Ziguinchor — La Fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance (FEDARCC) a lancé, samedi, à Ziguinchor, un appel à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux.

Cet appel s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, commémorée cette année à Ziguinchor autour d'un panel régional portant sur le thème "Vivre-ensemble en paix : résilience et jeunesse".

La rencontre, marquée par une cérémonie de remise de prix, a réuni des autorités administratives, leaders religieux, des représentants des forces de défense et de sécurité, d'associations de femmes et de jeunes.

Selon Chérif Cheikh Boun Chamsidine Aidara, président de la Fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance, cette journée représente "une opportunité [de] célébrer la paix et le vivre-ensemble en paix", après l'atelier régional organisé à ce sujet en décembre 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les croyants, musulmans, chrétiens ou issus des religions traditionnelles, doivent "se donner la main", "penser paix, parler paix et agir paix" dans un contexte mondial marqué par des tensions et des conflits, a indiqué le guide religieux.

Il a insisté sur la nécessité, pour les communautés, de "se parler entre elles", afin de mieux s'approprier les valeurs de paix et de fraternité.

Abordant la question de la résilience, thème central du panel, M. Aidara a souligné qu'en période de crise, de difficulté ou de conflit, "la première chose, l'attitude qu'il faut adopter, c'est l'attitude de résilience".

Il a invité les populations à faire preuve de patience, de foi et de sacrifices pour préserver la paix sociale et la cohésion nationale.

Évoquant la situation du Sénégal, il a lancé "un cri du coeur" pour que cette journée soit davantage magnifiée au niveau national, rappelant que "la paix, c'est le socle" de tout.