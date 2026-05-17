Sénégal: Rénovation de la grande mosquée - Hizbut Tarqiyyah mobilise un milliard FCfa pour les travaux

La daara Hizbut Tarqiyyah a procédé, ce samedi à Darou Minane, à la remise de sa deuxième contribution destinée aux travaux de rénovation de la grande mosquée de Touba. En présence du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, les responsables de la structure, conduits par Serigne Youssou Diop, ont mobilisé une enveloppe d'un milliard de francs CFA.

Marquée par la lecture du saint Coran et la déclamation des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba, la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère de ferveur spirituelle.Prenant la parole, Serigne Youssou Diop a insisté sur l'humilité avec laquelle cette contribution a été réunie. «On a pu réunir une somme d'un milliard mais avec vraiment un sentiment d'humilité, sachant que ce qui requiert comme obligation vis-à-vis de Serigne Touba, nous n'en sommes pas capables», a-t-il déclaré.

Selon lui, cet engagement traduit les sacrifices consentis par les membres de Hizbut Tarqiyyah afin de marcher sur les traces de leurs aînés, qui ont enduré de nombreuses épreuves pour participer à l'édification de la grande mosquée de Touba. Il a rappelé que la seule ligne de conduite de la daara demeure le respect strict des recommandations du khalife général. «Hizbut Tarqiyyah n'a qu'une seule actualité : exécuter les recommandations du khalife sans hésitation ni murmure», a-t-il soutenu, ajoutant que la structure entend renouveler son engagement dans le service de Serigne Touba. Et, d'ajouter que Hizbut Tarqiyyah est une incarnation du système de valeurs de Serigne Touba.

Le khalife général des mourides a, de son côté, salué l'engagement constant de Hizbut Tarqiyyah au service exclusif de Cheikh Ahmadou Bamba. Selon Serigne Mountakha Mbacké, le fondateur du mouridisme a consacré toute son existence à l'adoration de Dieu et au service du prophète Mouhamed (Psl). À travers cet exemple, il a exhorté les disciples mourides à suivre les enseignements du Cheikh. «Même si nous ne pouvons atteindre le niveau du Cheikh, chacun doit faire de son mieux pour être au service du Créateur», a-t-il déclaré.

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Le guide religieux a également présenté Hizbut Tarqiyyah comme une parfaite illustration du modèle mouride prôné par Cheikh Ahmadou Bamba. «Vous êtes sur la voie tracée par le Cheikh», a-t-il lancé aux membres de la daara, tout en invitant les fidèles à s'inspirer de leur engagement.

Cette cérémonie intervient dans un contexte particulier, marqué par le cinquantenaire de Hizbut Tarqiyyah, fondée en 1976 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sous l'appellation Dahira des étudiants mourides (DEM). À cette occasion, Serigne Youssou Diop a rendu hommage aux pionniers de l'organisation, notamment à l'ancien responsable moral, Serigne Atou Diagne. Il a salué les sacrifices consentis par ce dernier pour assurer la pérennité de l'institution. «Il s'est sacrifié alors qu'il pouvait aller gagner de l'argent comme les autres», a-t-il rappelé.

Pour rappel, lors de sa première contribution, Hizbut Tarqiyyah avait mobilisé plus de 400 millions de francs CFA.