Sénégal: Vol de bétail - Avec 1 062 têtes volées en 2025, le pastoralisme menacé de disparition

16 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mbaye Sarr Diakhaté

L'Association pour la protection des productions animales et de lutte contre le vol de bétail au Sénégal (Appal Vb Sénégal) a averti, ce vendredi 15 mai 2026, sur la grande menace que constitue le vol de bétail. Dans une déclaration lue par Ndongo Fall, président de l'association, Appal Vb Sénégal note que « si les mesures adéquates ne sont pas prises et mises en oeuvre, le vol de bétail risque de durablement et négativement impacter l'activité pastorale et rurale ».

Les éleveurs victimes ont partagé les statistiques publiées par la Gendarmerie nationale, qui révèlent que 62 % des infractions commises au cours de l'année 2025 concernent le vol de bétail. Durant cette seule année 2025, le cumul du bétail volé se chiffre à 1 062 têtes.

Il apparaît aussi, d'après une étude comparative, que les régions de Thiès, Diourbel, Kaffrine, Louga et Saint-Louis sont les plus touchées par le fléau.

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