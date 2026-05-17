Congo-Brazzaville: Disparition - Les parlementaires honorent la mémoire de la députée Barbe Gouemo Gouemo Moukala

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et les membres du Parlement ont rendu, le 15 mai à Brazzaville, un dernier hommage à la députée de la deuxième circonscription électorale de Dolisie, dans le département du Niari, Barbe Gouemo Gouemo née Moukala, décédé le 14 avril dernier en France.

Les parlementaires ont souhaité saluer « la mémoire d'une femme d'exception, dont le parcours se distingue par l'excellence scolaire et académique, un engagement social constant et un dévouement sans faille au service de la Nation », avant sa mise en terre dans la ville de Dolisie.

Née le 4 décembre 1963 à Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, et après un parcours primaire et secondaire irréprochable, l'honorable Barbe Gouemo Gouemo née Moukala choisit le chemin de la communication en obtenant une licence de Lettres, spécialité Sciences et techniques de la communication en 1990, suivie d'une maîtrise, option documentation, en 1991. « Ce parcours universitaire exigeant a façonné en elle une plume d'une rare finesse et une rigueur d'analyse remarquable, qui conféraient à ses interventions parlementaires toute leur pertinence et leur éclat », a indiqué le député Juste Jerslin Lalissini Bikindou, à la lecture de l'oraison funèbre.

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Ces compétences polyvalentes, Barbe Gouemo Gouemo Moukala les mettra au service de la recherche et de l'information. Bibliothécaire au Centre culturel français de Brazzaville, elle a été journaliste reporter à l'Agence congolaise de l'information avant d'occuper le poste de rédactrice en chef du bureau local du Niari et directrice de la télévision municipale Télé Dol. Son engagement fut couronné à la distinction des Oscars de la presse en 2013. Elle aura servi, entre temps, d'attachée de presse auprès du premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty Mabiala, en 1992 et 1997.

Membre du bureau politique de ce parti, la députée Gouemo Gouemo Moukala en sera l'une des premières militantes dès sa création. Au sein de cette formation, elle aura assumé les fonctions de secrétaire du groupe parlementaire de l'Upads, quatrième vice-présidente, et chargée de communication de la coordination Upads-Niari. « Nous étions très proches et avons mené beaucoup d'activités ensemble. Elle laisse un vide immense, qui nous sera difficile de combler », a exprimé le secrétaire général de l'Upads, Jérémy Lissouba.

Sur le plan électif, elle a été conseillère municipal de la commune de Dolisie à trois reprises avant de siéger à l'Assemblée nationale en tant que suppléante du ministre Honoré Sayi, dans la commission Plan, aménagement du territoire, infrastructures et développement local. « Désormais, nous aurons à supporter le chagrin de regarder son fauteuil sans sa présence. Car ce n'est pas seulement une députée qui nous quitte, c'est un morceau de notre propre courage qui s'évapore », a déclaré l'honorable Juste Jerslin Lalissini Bikindou.

Entrepreneure à temps partiel, la députée était présidente de l'Association des femmes déterminantes du Niari. Elle dirigeait le groupement sylvo-agro-pastoral Bissombolo et collaborait avec Eco-oil énergie pour la production d'arachides. « L'élu doit rester le serviteur de la terre », disait-elle. Pour les membres du Parlement et particulièrement de l'Assemblée nationale, la disparition de l'honorable Barbe Moukala est une perte énorme pour la représentation du genre au sein de cette institution.