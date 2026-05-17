Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Les défis du nouveau ministre

Trois semaines après sa nomination à la tête du ministre des Hydrocarbures, Stève Simplice Onanga a réuni, le 15 mai à Brazzaville, ses collaborateurs pour leur donner des orientations fermes. Dans sa feuille de route déclinée à cet effet, il a annoncé sept défis majeurs à relever durant sa gouvernance.

Après avoir témoigné sa gratitude au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour sa nomination à la tête du département stratégique des hydrocarbures, Stève Simplice Onanga a décliné sa feuille de route, qui se résume autour de sept défis majeurs.

Il s'agira, en premier, de faire de la donnée statistique un outil de souveraineté. Elle est un pouvoir parce que pour mieux négocier les contrats, a-t-il indiqué, le Congo doit maîtriser ses données, ses services, ses coûts et ses projections.

A cet effet, a précisé le ministre, son département devrait renforcer la centralisation des données, la digitalisation des services et les capacités d'analyse statistique.

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En termes de défis, Stève Simplice Onanga tient aussi à faire du contenu local une priorité nationale, en faisant à ce qu'il ne soit plus considéré comme une obligation administrative secondaire. Il doit plutôt devenir une politique économique, industrielle et de souveraineté nationale.

« Notre ambition est claire : faire du pétrole un moteur de développement des compétences, des entreprises et de l'emploi des Congolais. Dans cet objectif, nous devons renforcer la participation de la Société nationale des pétroles du Congo et des entreprises privées nationales dans l'activité pétrolière et gazière. De même, nous assurerons le transfert de compétences, la formation des Congolais ainsi que l'intégration des ingénieurs et techniciens congolais dans toute la chaîne pétrolière », a indiqué Stève Simplice Onanga.

Pour ce faire, le ministre a appelé les investisseurs au strict respect du cadre légal et règlementaire applicable au contenu local, au suivi rigoureux des engagements de contenu local.

Au nombre de ces défis, l'on note aussi le rétablissement de la discipline dans le suivi des projets ; le développement de la culture de performance ; la préparation de l'avenir énergétique à travers la valorisation du gaz, en faisant de lui un moteur industriel, une source d'énergie fiable et un levier de transformation économique.

Toutefois, le ministre des Hydrocarbures a fait savoir à ses collaborateurs qu'il est un homme de rigueur, mais restera ouvert à tous. Il s'est dit être fier et confiant de la qualité des cadres que regorge son ministère, lesquels l'aideront à atteindre ses objectifs.

« Je crois en la capacité des cadres du ministère des Hydrocarbures, et je connais vos compétences pour avoir travaillé avec vous en tant que directeur général des hydrocarbures. Ce ministère dispose des ingénieurs compétents, des géologues expérimentés, d'économistes de qualité et des techniciens de haut niveau », a conclu le ministre des Hydrocarbures, Stève Simplice Onanga.