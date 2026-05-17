Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Le Congo dans l'attente de ses futurs adversaires

Les Diables rouges seront fixés sur leur destin le 19 mai, à l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 qui se jouera du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, selon le calendrier dévoilé par la Confédération africaine de football (CAF).

Le tirage au sort permettra de répartir les quarante-huit équipes en lice en douze groupes de quatre sélections. Les deux premiers de chaque poule accèderont à la phase finale. Une disposition particulière est prévue pour les groupes comprenant l'un des pays hôtes.

La campagne des qualifications commencera le 21 septembre prochain pour s'achever le 30 mars 2027. Les deux premières journées se dérouleront entre le 21 septembre et le 6 octobre. Les troisième et quatrième journées auront lieu du 9 au 17 novembre et les deux dernières se disputeront du 22 au 30 mars 2027.

Les Diables rouges n'ont plus disputé une phase finale de la CAN depuis 2015, année au cours de laquelle ils avaient atteint les quarts de finale en Guinée équatoriale. Le onze national abordera cette campagne dans des circonstances très particulières à cause de la crise que traverse le football congolais.

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Au niveau national, le championnat ne se joue plus depuis deux ans suite à la fermeture des stades. C'est un handicap pour les joueurs locaux. Il faut donc bâtir une ossature en s'appuyant sur les joueurs de la diaspora. Mais avec quel sélectionneur puisque l'identité du prochain n'est pas connue? Il faut agir vite car le temps presse. Avec plus de dix ans sans jouer la CAN, le Congo n'héritera pas d'un tirage au sort abordable. Lors de leur dernière campagne, les Diables rouges avaient un médiocre bilan de quatre défaites contre une victoire et un match nul après la sixième journée.