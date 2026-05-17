Congo-Brazzaville: Sécurité aérienne - L'atelier régional de Brazzaville s'achève sur une note d'engagement

Après cinq jours de travaux consacrés à la vulgarisation de la réglementation communautaire en matière de sécurité aérienne, l'atelier régional organisé à Brazzaville a officiellement pris fin le 15 mai. Les participants ont salué une rencontre qui aura permis de renforcer les capacités des acteurs du secteur et de consolider la dynamique d'harmonisation des normes au sein de l'espace Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Organisé conjointement par l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale (Assa-AC) et l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac), l'atelier a réuni experts, responsables des administrations aéronautiques, exploitants aériens ainsi que représentants des institutions communautaires autour des enjeux liés à la sécurité et à la conformité réglementaire dans le transport aérien.

Clôturant les travaux au nom du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, le directeur de cabinet, Julio Nganongo Osséré, s'est félicité des résultats obtenus au terme des échanges. Selon lui, les objectifs assignés à cette rencontre ont été atteints grâce à l'implication des participants et à la qualité des contributions enregistrées durant les différentes sessions. « La réglementation communautaire n'est plus seulement un ensemble de textes, mais un outil partagé au service de l'excellence de notre ciel », a-t-il déclaré. Il a souligné que cette initiative marque une étape importante dans le processus de mise en conformité du système national avec les standards internationaux de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Le représentant du ministère a également insisté sur la nécessité de traduire les acquis de l'atelier en actions concrètes sur le terrain. Il a exhorté les administrations, les opérateurs et les partenaires du secteur à poursuivre les efforts engagés afin de renforcer la sécurité et la sûreté du transport aérien dans la sous-région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au nom des participants, Matsouma Galia a salué la qualité des échanges ainsi que la disponibilité des experts ayant animé les travaux. Elle a indiqué que les différentes communications ont permis de mieux comprendre les exigences communautaires et de renforcer l'appropriation des mécanismes réglementaires applicables dans l'espace Cémac. Pour les exploitants et les acteurs de l'industrie aéronautique, a-t-elle souligné, cet atelier constitue une avancée importante vers l'harmonisation des pratiques et la consolidation de la culture de sécurité aérienne dans la sous-région.

Même satisfaction du côté de l'Agence nationale de l'aviation civile. Intervenant à la clôture des travaux, Oyouba Auguy Marise a relevé que cette rencontre a contribué à améliorer la maîtrise des dispositions communautaires et à renforcer la coordination entre les différents acteurs du secteur aérien. Elle a salué, par ailleurs, l'expertise des formateurs de l'Assa-AC ainsi que l'implication des participants tout au long des travaux. Selon elle, cette initiative permettra à l'Anac de poursuivre plus efficacement les réformes engagées en faveur d'une aviation civile sûre, sécurisée et conforme aux standards internationaux.

Au terme des travaux, les participants ont réaffirmé leur engagement à accompagner la mise en oeuvre effective des textes communautaires afin de contribuer au développement d'un transport aérien plus performant et mieux intégré en Afrique centrale.