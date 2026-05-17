Afrique: Championnats d'Afrique - Amath Faye remporte l'or au triple saut, Mendy perd sa couronne au 110 m haies

16 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Ameth Faye a remporté la médaille d'or du triple saut des championnats d'Afrique d'athlétisme avec une performance jugée exceptionnelle de 17m 00, samedi à Accra, au Ghana, pendant que son compatriote Louis François Mendy perdait son titre au 110 mètres haies.

La victoire de Faye au triple saut a été saluée par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Gaye.

"Avec un impressionnant bond de 17 mètres, Amath Faye hisse haut les couleurs du Sénégal et confirme le talent ainsi que le potentiel de l'athlétisme sénégalais sur la scène continentale. Cette performance remarquable est une immense fierté pour toute la nation", lit-on sur son compte Facebook.

En revanche, le hurdler Louis-François Mendy a perdu son titre de champion d'Afrique des 110 mètres haies.

Il a terminé à la deuxième place avec un chrono de 13'81, se contenant de la médaille d'argent.

Le Sénégal a déjà remporté deux médailles au saut en longueur grâce à Lys Mendy, médaillée d'argent avec un bond de 8,07 m, Ahmad Faye s'adjugeant le bronze avec un saut de 8 m.

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