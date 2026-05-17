Afrique: Lamine Ndiaye offre à l'USM Alger sa deuxième Coupe de la CAF

16 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'USM Alger, dirigée par le technicien sénégalais Lamine Ndiaye, a remporté sa deuxième Coupe de la Confédération de la CAF, samedi, après avoir battu en finale retour le Zamālek SC d'Egypte par 8 tirs au but à 7.

Les Égyptiens ont ouvert le score dès la 5e minute de cette manche retour, égalisant ainsi l'ensemble des deux confrontations après leur défaite sur le même score à l'aller.

Le score n'a plus évolué jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes ont donc dû se départager lors de la séance des tirs au but.

Les hommes de Lamine Ndiaye se sont finalement imposés, décrochant ainsi, au bout d'une séance de tirs au but spectaculaire, la deuxième Coupe de la Confédération de l'histoire du club après celle remportée en 2023.

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L'entraîneur sénégalais de 63 ans, arrivé cette saison à la tête du club algérien, avait déjà remporté la Ligue des champions de la CAF avec TP Mazembe en 2010. Il a également été finaliste de la Coupe de la CAF avec Coton Sport de Garoua.

L'ancien sélectionneur national du Sénégal (janvier-octobre 2008) a aussi remporté plusieurs titres de champion national en Afrique, notamment au Cameroun, au Soudan et en Guinée avec Horoya AC.

Cette saison, il a également remporté la Coupe d'Algérie.

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