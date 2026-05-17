Sénégal: Kafountine - Une compétition scolaire pour sensibiliser sur la gestion durable des ressources naturelles

Diana (Bignona) — La finale du Trophée Vert 2026 a réuni plusieurs établissements scolaires autour des enjeux environnementaux et sociaux, samedi à Diana, un village du département de Bignona (sud), dans le cadre du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest (ACFAO), a constaté l'APS.

La gestion des ressources naturelles, le changement climatique, la biodiversité, la gestion des déchets et les mariages forcés étaient au menu des prestations de cette première édition du Trophée Vert à Diana, une initiative portée par Enda Pronat et le projet ACFAO pour accompagner les communes riveraines de l'aire marine protégée d'Abéné dans la protection de l'environnement.

Cinq établissements étaient en compétition. Il s'agit du CEM de Kafountine, du CEM Hilol, du lycée de Kafountine, du CEM de Diana et du lycée mixte d'Abéné.

Prenant la parole au nom du maire de l'édile de Kafountine, l'adjointe au maire, Niara Diaban, a insisté sur la nécessité de sensibiliser les jeunes à l'importance de la préservation des ressources naturelles face aux effets du changement climatique, qui affectent fortement les communes de Kafountine et de Kataba 1.

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Mme Diaban a également invité les élèves à poursuivre leur engagement en faveur de territoires résilients.

S'exprimant au nom des élèves, Huguette Manga a indiqué que cette initiative a permis aux apprenants de développer une conscience environnementale et de mieux comprendre les menaces pesant sur les ressources naturelles.

A l'en croire, le Trophée Vert a constitué "une école de découverte, de puissance de parole et de conscience", donnant aux jeunes l'occasion de défendre l'environnement à travers diverses activités éducatives et culturelles.

Le coordonnateur de programmes à Enda Pronat, Mamadou Abdoulaye Sow, a souligné que la dégradation des ressources naturelles représente un défi majeur pour les communautés locales confrontées aux effets du changement climatique.

Il a estimé que la réponse à ces défis doit être "collective et inclusive", tout en mettant en avant le rôle du Trophée Vert dans la promotion de l'éducation environnementale, du leadership des jeunes et du partenariat multi-acteurs pour une gouvernance responsable des ressources naturelles.

Le sous-préfet de Kataba 1, Amadou Balla Ndiaye, qui a présidé cette cérémonie, a rappelé que la perte de biodiversité, la pollution et le réchauffement climatique constituent des menaces directes pour les populations.

Il a appelé à une mobilisation de l'ensemble des acteurs, de l'Etat à ses partenaires, en passant par les collectivités territoriales, la société civile, les jeunes et les femmes, afin de renforcer la résilience climatique et de promouvoir une gestion intégrée des ressources naturelles, en cohérence avec l'Agenda national Sénégal 2050.