Sénégal: Kaffrine - Plus de 300 élèves et autres acteurs éducatifs primés dans la commune de Ida Mouride

Ida Mouride (Kaffrine) — Au total trois cent élèves, ainsi que des directeurs du système éducatif local ont été primés samedi à Ida Mouride, dans la région de Kaffrine (centre), par les autorités municipales, en collaboration avec le Collectif des directeurs d'école (CODEC) de cette collectivité territoriale, a constaté l'APS.

Des kits scolaires, des sacs et divers autres équipements scolaires et didactiques ont été remis aux récipiendaires, à l'occasion de cette activité organisée sur le thème "Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE)".

Selon les organisateurs, cette initiative vise à "promouvoir une école fondée sur les valeurs africaines et spirituelles", avec l'objectif de former, à l'horizon 2035, des citoyens enracinés dans leur culture et ouverts au développement.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, éducatives et territoriales, dont l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement d'Ida Mouride, Alpha Mayoro Ndiaye. Il y avait aussi l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Koungheul, Ibrahima Konaté, et le maire de la commune, El Hadji Mor Seck.

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Prenant la parole, l'IEF de Koungheul a salué une initiative qui, à l'en croire, valorise le mérite et renforce l'engagement des élèves et des enseignants.

Selon lui, "l'excellence scolaire repose sur une synergie entre l'école, les parents, les collectivités territoriales et l'ensemble de la communauté éducative".

L'édile de cette commune du département de Koungheul, El Hadji Mor Seck, a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts consentis en faveur de l'éducation, notamment à travers la construction de salles de classe et la dotation des établissements en matériels didactiques.

Il s'est également félicité de la forte mobilisation des dix-huit écoles élémentaires de sa commune autour de cette journée dédiée à la promotion de l'excellence.