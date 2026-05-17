Cote d'Ivoire: Promotion du mérite scolaire - À Santa, le Collège Moderne Martin Sandé Boua honore ses meilleurs acteurs

Situé à Santa, dans le département de Biankouma, le Collège Moderne Martin Sandé Boua a organisé, le vendredi 15 mai 2026, une journée dédiée à l'excellence et au mérite.

Initiée par l'administration de l'établissement conduite par Djadou Kablan Fidèle, proviseur du collège, cette cérémonie a réuni près de 400 participants autour de la célébration de la performance scolaire et de la reconnaissance des efforts consentis tout au long de l'année.

Placée sous la présidence de Bohouby Stéphane-Giscard Gohi, sous-préfet de Santa, la cérémonie avait pour parrain Gouet Emmanuel, chef canton de Santa. Elle a également enregistré la présence du chef des terres, du chef du village de Santa et du médecin-chef du centre de santé de la localité, aux côtés des parents d'élèves et de nombreux invités.

Dans son allocution, Djadou Kablan Fidèle a salué l'implication de tous les acteurs qui ont contribué au bon fonctionnement de l'établissement, notamment les enseignants, le personnel administratif, les autorités locales ainsi que les partenaires et bienfaiteurs.

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Il a indiqué que cette journée avait été instituée pour dire merci à tous ceux qui se sont investis dans la réussite des activités du collège, tout en récompensant les élèves les plus méritants et les personnels les plus engagés.

Au total, une centaine de personnes ont reçu des distinctions. Les récompenses ont concerné les meilleurs élèves, les meilleurs personnels ainsi que plusieurs personnes et personnalités ayant soutenu de façon continue la gestion, les projets et les activités de l'établissement.

Selon les organisateurs, ces prix visent également à instaurer une saine émulation entre les apprenants et les encadreurs.

Les meilleurs élèves de l'année ont particulièrement retenu l'attention. Chez les garçons, Traoré Moumouni, élève en classe de 4e 3, s'est hissé en tête avec une moyenne de 17,01/20.

Chez les filles, Loua Nepou Adeline, en classe de 4e 2, a obtenu 16,41/20, se classant première de sa catégorie.

Le personnel a aussi été mis à l'honneur. M. Sangan Kouamé, professeur de français et d'EDHC, a été désigné meilleur personnel enseignant, tandis que Mme Etien Line, éducatrice, a reçu le prix du meilleur personnel administratif.

À travers cette initiative, le Collège Moderne Martin Sandé Boua confirme sa volonté de promouvoir l'excellence, de valoriser le mérite et de renforcer l'esprit de dépassement de soi au sein de la communauté éducative de Santa.