Cote d'Ivoire: San Pedro / Sécurité routière - Les conducteurs invités à redoubler de vigilance par temps de pluie

La 40e édition de la Semaine nationale de sécurité routière s'est déroulée du 3 au 10 mai 2026. À San Pedro, comme partout ailleurs, sur l'ensemble du territoire national, cette campagne de sensibilisation a particulièrement insisté sur les dangers liés à la conduite en saison pluvieuse, une période marquée par une hausse des accidents de la circulation.

Placée sous le thème : « Conduite par temps de pluie : précautions à prendre », cette édition intervient au moment où les premières fortes pluies s'installent dans plusieurs régions du pays. Pour Kouakou Ahebey Nicaise, vice-président de l'Ong Agir pour sauver des vies sur nos routes (Avir), ce thème est plus que jamais d'actualité.

Face aux risques de dérapages et d'hydroplanage sur les chaussées mouillées, il recommande aux usagers de veiller à l'état de leurs pneumatiques et d'adopter une conduite plus prudente. « En période de pluie, la distance de freinage devient deux fois plus longue. Les conducteurs doivent donc réduire leur vitesse et augmenter les distances de sécurité entre les véhicules », a-t-il conseillé.

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Le responsable associatif invite également les automobilistes à éviter les freinages brusques, à allumer les feux de croisement et les antibrouillards afin d'être mieux visibles, ainsi qu'à utiliser correctement les essuie-glaces lors des dépassements.

Autre recommandation importante, lutter contre la formation de buée à l'intérieur des véhicules. « Il faut utiliser les systèmes de ventilation et de climatisation pour garder une bonne visibilité. Quand il pleut, l'habitacle dégage de la chaleur, ce qui favorise la buée sur les vitres », a expliqué Kouakou Ahebey Nicaise.

Même son de cloche du côté de Sékou Koné, vice-président de la représentation locale du Haut conseil du patronat des entreprises de transports routiers de Côte d'Ivoire. Selon lui, la conduite sous la pluie n'est pas une fatalité lorsque les véhicules sont correctement entretenus et que le code de la route est respecté avec rigueur.

Initiée par le ministère des Transports, cette campagne nationale vise à réduire significativement les accidents de la circulation, dont une part importante survient pendant la saison des pluies.

Au nom du directeur régional des transports de San Pedro, Akambi Abibulaï, le technicien supérieur en transport logistique Aké Franck Innocent a relayé le message de prudence du gouvernement. « Une simple routine quotidienne peut rapidement virer au drame lorsque les précautions ne sont pas respectées sous la pluie », a-t-il averti.

À San Pedro, plusieurs partenaires prennent part à cette opération de sensibilisation, notamment la cellule opérationnelle composée de gendarmes et de policiers, placée sous l'autorité du préfet de police.