Cote d'Ivoire: Djiro Gnépahio - L'École primaire publique bénéficie d'une opération de planting d'arbres pour améliorer le cadre scolaire

L'Ong « Gôlô Yô Nou Village » a organisé, le 9 mai 2026, à une opération de planting d'arbres à l'École primaire publique (Epp) de Djiro Gnépahio, localité située sur l'axe Gabiadji-San Pedro.

Au total, 44 plants ont été mis en terre au sein de l'établissement. Ils sont composés de tecks (Tectona grandis) et de badamiers (Terminalia catappa), encore appelés «cocoman». Cette initiative vise notamment à créer des espaces ombragés dans l'école, tout en contribuant à la production d'oxygène et à la préservation de l'environnement. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un représentant du préfet de région, préfet du département de San Pedro.

Selon la présidente de l'Ong, Boa Dorette Aka, l'action s'inscrit dans une dynamique de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité. Elle entend également offrir aux élèves un cadre d'apprentissage plus sain et plus agréable.

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Elle est saluée à sa juste valeur par le directeur régional de l'Environnement et de la Transition écologique, Essi Bouaki, qui la considère comme une contribution importante à la réduction des émissions de carbone. M. Bouaki a par ailleurs insisté sur la nécessité de sensibiliser les élèves aux écogestes dès le plus jeune âge. Encourageant l'Ong à poursuivre ses actions, il l'a invitée à candidater au prix « Ivoire Éco Awards », mis en place par le ministère de tutelle pour distinguer les initiatives environnementales les plus remarquables. Pour lui, il s'agit d'une distinction qui pourrait offrir de nouvelles perspectives à l'organisation.

Le projet bénéficie du soutien de la Fondation Atlantic Group, ainsi que de l'appui des directions régionales des Eaux et Forêts et de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique.