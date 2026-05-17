Ile Maurice: Une jeune femme de 20 ans allègue avoir été violée sur la plage

Une jeune fille de 20 ans vivant à Le Hochet, Terre-Rouge, allègue avoir été agressée sexuellement dans la nuit du 12 mai sur la plage publique de Le Goulet. Elle se trouvait en voiture avec un homme qu'elle dit avoir rencontré récemment.

Selon sa déposition enregistrée au poste de police de Terre-Rouge, elle aurait rencontré le suspect environ une semaine avant l'incident. Celui-ci serait un homme d'une trentaine d'années, qui habiterait Cité La Cure. La plaignante indique avoir fait sa connaissance par l'intermédiaire d'un cousin qui habite dans l'Est du pays.

La plaignante explique avoir été contactée dans la soirée du 12 mai et avoir accepté de rejoindre l'individu près d'un commerce à Terre-Rouge aux alentours de 21 h 45. Elle indique être montée à bord de son véhicule et avoir été conduite sur la plage publique de Le Goulet.

Arrivés sur place, ils ont conversé avant que la situation ne dégénère vers 22 h 30. Dans sa version des faits, la jeune femme affirme avoir été victime d'actes contraignants et d'un viol à l'intérieur du véhicule, malgré ses tentatives de résistance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le suspect l'aurait ensuite reconduite à son domicile. La victime a alerté une connaissance le soir même, avant de se rendre au poste de police pour faire sa déposition.

Le lieu du viol, décrit comme sombre et isolé, a été pris en considération par les enquêteurs dans le cadre des premiers constats et de la reconstitution des événements. La plaignante a affirmé être en mesure d'identifier l'individu ainsi que son véhicule et de guider les enquêteurs vers l'endroit exact où les événements se seraient déroulés. Aucun témoin direct n'a été identifié à ce stade.

La victime a été conduite à l'hôpital SSRN de Pamplemousses où elle a été examinée et admise. La police est actuellement à la recherche de l'individu impliqué dans cette affaire.