Congo-Kinshasa: Début du processus d'intégration du narratif GENOCOST dans le programme scolaire de la RDC

A l'issue de l'atelier national de formation des inspecteurs, samedi 16 mai à Kinshasa, le ministère de l'Éducation nationale a posé les bases de l'intégration du narratif GENOCOST dans les curricula de l'enseignement primaire et secondaire en RDC.

A ce stade, le ministère prépare un guide national de formation, élabore des outils pédagogiques adaptés et met en place un plan de déploiement à l'échelle provinciale.

Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale d'éducation à la mémoire, à la citoyenneté et au patriotisme.

Cette initiative vise notamment à renforcer les capacités des inspecteurs, considérés comme le principal relais de diffusion pédagogique à travers le pays.

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Une matière transversale

Conseiller en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au ministère de l'Éducation nationale, Godefrey Talabuklu explique que le narratif GENOCOST sera intégré dans plusieurs disciplines :

« Nous faisons le travail d'intégrer le GENOCOST dans différentes matières et branches. Il s'agit d'un thème transversal, avec des contenus adaptés selon les niveaux et les âges des apprenants ».

La Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes (CIA-VAR) a, pour sa part, réaffirmé son engagement à accompagner techniquement, scientifiquement et institutionnellement la mise en oeuvre de cette stratégie nationale d'appropriation du GENOCOST.

Transformer la mémoire collective

Ce programme vise à renforcer le sentiment d'unité nationale, condition essentielle du développement, a indiqué la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malu.

« Il vous revient d'accompagner les enseignants, de former les élèves et d'animer les clubs d'éveil citoyen, afin de transformer la mémoire collective en un levier d'unité et non de division », a-t-elle recommandé.

A travers ce projet, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son engagement à promouvoir une éducation fondée sur la mémoire collective, la citoyenneté responsable, le patriotisme et la cohésion nationale.