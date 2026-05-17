Congo-Kinshasa: Trois membres du bureau de l'assemblée provinciale du Maniema réintègrent leurs postes

Après le vote des pétitions contre tous les membres du bureau de l'assemblée provinciale du Maniema, vendredi 15 mai 2026, trois d'entre eux ont réintégré leurs postes.

Le vice-président, le rapporteur et le rapporteur adjoint sont sauvés, après analyse et vote des pétitions à leurs charges par le bureau d'âge.

Le président du bureau d'âge explique le déroulement de cette plénière :

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"Nous venons de clôturer la plénière, la toute première séance qu'à organisée le bureau d'âge. Aujourd'hui, c'était question de débattre sur les pétitions contre les cinq membres du bureau. Et parmi ces cinq qui ont été accusés, nous avons reçu trois députés qui sont venus répondre et se justifier par rapport aux allégations leur incriminées".

Après le vote, selon lui, le bureau d'âge a constaté que "tous les trois devraient réintégrer leurs postes parce que la plénière a rejetée en faux toutes ces pétitions".

Les litiges persistent le président de l'assemblée et le questeur, qui ne sont pas présentés à la plénière.

" Étant donné que parmi les trois qui ont réintégré leurs postes nous avons un vice-président, qui a la compétence de diriger la plénière, je pense que la mission de bureau d'âge a été clôturée depuis cette séance et que nous avons procédé à la remise de pouvoir aux ayants droit", a poursuivi la source.