Congo-Kinshasa: 5 morts dans des affrontements autour d'un gisement minier à Lomami

De violents affrontements ont opposé, vendredi 15 mai, les habitants des villages de Bena Mukendi et Bena Mataamba, dans le territoire de Ngandajika (province de Lomami). Le bilan provisoire fait état de cinq morts, d'une dizaine de blessés et de plusieurs maisons incendiées, selon des sources locales.

À l'origine de ces troubles : la découverte d'un gisement minier dont la nature exacte du minéral reste inconnue. D'après l'administrateur du territoire, tout est parti de l'arrivée d'un individu venu prospecter dans la région. La découverte du gisement a déclenché une dispute autour des limites des terres, dégénérant en une bataille rangée entre les deux communautés voisines.

Le bilan de cette rixe reste contradictoire, des sources locales au sein de la population évoquant cinq décès confirmés, alors que l'autorité territoriale ne reconnait qu'un seul mort.

Cependant, tous s'accordent sur une dizaine de blessés graves et des dégâts matériels importants, notamment plusieurs habitations réduites en cendres.

Face à l'escalade de la violence, un dispositif sécuritaire a été déployé sur place pour restaurer le calme et prévenir de nouvelles tensions. Les autorités locales appellent à la retenue et à la médiation afin d'éviter une aggravation du conflit.