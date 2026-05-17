Angola: Le pays réaffirme l'interdiction d'importation des semences transgéniques

Luanda — Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a réitéré vendredi à Luanda, le maintien de l'interdiction d'importation de semences et de céréales transgéniques ou génétiquement modifiées en Angola, conformément au décret présidentiel nº 56/26, du 7 avril.

Selon un communiqué envoyé à l'ANGOP, à titre exceptionnel, est autorisée, l'importation et la production de semences génétiquement modifiées de coton et de ricin exclusivement pour des fins de culture dans le pays, et est exclu son utilisation pour la production d'huile alimentaire.

La source précise en outre que l'utilisation, la culture, l'expérimentation et l'importation de variétés génétiquement modifiées à des fins de recherche scientifique ou de culture sont soumises aux conditions de réglementation et de contrôle à fixer par le département ministériel chargé de l'agriculture.

Dans cette optique, le ministère de l'Agriculture et des Forêts appelle les opérateurs économiques et les importateurs au strict respect des dispositions légales en vigueur et à s'abstenir d'importer des semences ou des céréales génétiquement modifiées non autorisées.

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Le non-respect des règles énoncées dans le décret pourra entraîner l'application des sanctions prévues par la loi.