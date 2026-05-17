Afrique: Africa's Travel Indaba 2026 - L'Angola reçoit une mention honorable en Afrique du Sud

Luanda — L'engagement de l'Angola en faveur du tourisme responsable a été récompensé par une mention honorable dans la catégorie des stands moyens du Stand Visit Angola, lors des Green Stand Awards, des prix qui récompensent les initiatives durables parmi les exposants de l'événement, qui s'est déroulé du 11 au 14 mai en Afrique du Sud.

Selon un communiqué de presse du ministère du Tourisme, parvenu vendredi à l'ANGOP, cette reconnaissance obtenue lors de l'Africa's Travel Indaba 2026 honore la position de l'Angola en faveur du tourisme responsable, grâce à l'utilisation des solutions durables, des matériaux réutilisables et une approche alignée sur les défis environnementaux du secteur.

Le document précise que cette distinction renforce la présence de l'Angola sur la scène touristique africaine, promouvant le pays comme une destination qui allie authenticité, innovation et durabilité.

La participation à Africa's Travel Indaba 2026 confirme le potentiel touristique national et la volonté de construire un secteur plus compétitif et durable.

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L'édition 2026 d'Africa's Travel Indaba s'est déroulée du 11 au 14 mai 2026 à Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (Durban ICC) à Durban, en Afrique du Sud.

L'événement s'est présenté comme le plus grand salon du tourisme du continent africain, avec l'objectif de promouvoir des destinations de loisirs et les relations des fournisseurs africains avec les acheteurs internationaux.