Angola: Le ministère du Tourisme renforce la formation des opérateurs en matière de rapports statistiques

Luanda — Le ministère du Tourisme a organisé, jeudi 14, à Luanda, la troisième session de formation destinée aux opérateurs du secteur touristique, afin de renforcer la collecte, le traitement et la communication des données statistiques du tourisme, via la plateforme du Système intégré de gestion du tourisme (SIGTUR).

Selon un communiqué envoyé vendredi à l'ANGOP, la formation s'est adressée aux opérateurs hôteliers, restaurateurs, hôtelleries, logements et établissements similaires, ainsi qu'aux agences de voyage et de tourisme, afin de garantir une utilisation correcte du module statistique de la plateforme.

Le document précise que, bien que la formation soit dispensée à l'ensemble des opérateurs du secteur, dans un premier temps, la communication des données statistiques ne concerne que les hôtels, appart-hôtels et les complexes édifiés pour le tourisme avec la classification de 3 à 5 étoiles.

Le communiqué indique que le rapport sera effectué de manière automatique, à travers SIGTUR, un outil opérationnel depuis le 1er mai pour la délivrance de la licence unique dans le cadre du programme Simplifica Turismo.

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Cela, peut on lire dans le document, permettra également aux opérateurs d'accéder au module de statistiques pour la transmission numérique des données du secteur, substituant ainsi progressivement le modèle manuel actuellement utilisé par le biais d'enquêtes.

Le module statistique du tourisme vise à améliorer la qualité, la fiabilité de la collette, la fiabilité et la disponibilité des données du secteur, en permettant au gouvernement et aux opérateurs touristiques de mieux analyser la performance de l'activité touristique, de soutenir la prise de décision, de définir des politiques publiques plus efficaces et de promouvoir un environnement plus organisé, transparent et compétitif dans le tourisme national.