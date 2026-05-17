Ile Maurice: Plusieurs saisies effectuées dans un terrain en friche à Goodlands

Une importante opération menée par la brigade de l'ADSU de Grand-Baie a abouti à la saisie de plusieurs substances suspectées d'être des drogues dangereuses dans un terrain en friche situé à Cité St-Claire, à Goodlands, le mercredi 13 mai 2026, vers 7 h 05.

Lors de cette opération, les policiers ont découvert plusieurs cachettes aménagées à différents endroits du terrain.

Dans un premier temps, les officiers ont sécurisé une boîte fixée à un poteau contenant un sachet plastique transparent renfermant 36 parcelles emballées dans du papier aluminium, suspectées d'être de l'héroïne. La drogue saisie pèse environ 3,62 grammes.

Les recherches se sont ensuite poursuivies dans la même zone, où les policiers ont découvert un flacon cylindrique blanc contenant 41 parcelles de cannabinoïdes synthétiques emballées individuellement dans du papier aluminium. Le poids total de cette saisie est estimé à 4 grammes.

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Plus loin, cachée sous un amas de roches, les enquêteurs ont retrouvé une demi-canette de boisson énergétique contenant un sachet plastique transparent renfermant une certaine quantité de cannabis, pesant environ 6,74 grammes.

Les officiers ont également découvert, sous une structure métallique plate, une autre demi-canette contenant une masse solide suspectée d'être de l'héroïne. Cette saisie pèse environ 18,64 grammes.

Au cours de la fouille, les policiers ont aussi mis la main sur une balance électronique noire et grise portant des traces de drogues dangereuses, retrouvée dans un vieux réfrigérateur abandonné sur le terrain.

Le photographe de la police s'est rendu sur les lieux afin de procéder aux constats d'usage. À ce stade, aucun suspect n'a été arrêté et l'enquête se poursuit afin d'identifier les individus impliqués dans ce trafic présumé de drogue.