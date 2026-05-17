Ile Maurice: Kokoroko attendu pour une escale musicale régionale

Le collectif londonien d'afro-jazz Kokoroko se produira le 6 juin à Maurice dans le cadre d'une tournée reliant l'Afrique australe, La Réunion et l'océan Indien.

Le groupe britannique Kokoroko fera escale à Maurice le samedi 6 juin pour un concert unique, organisé par l'Institut français de Maurice, en partenariat avec le British Council. Cette venue s'inscrit dans une tournée régionale, qui relie plusieurs territoires de l'océan Indien et de l'Afrique australe, notamment l'Eswatini et La Réunion. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent encourager la circulation des artistes et renforcer les collaborations culturelles à l'échelle régionale.

Fondé à Londres en 2014 autour de la trompettiste Sheila Maurice-Grey et du percussionniste Onome Edgeworth, Kokoroko s'est progressivement imposé comme l'un des groupes phares de la scène afro-jazz contemporaine. Le collectif développe une identité musicale nourrie de jazz, d'afrobeat et de highlife, avec une approche qui revendique un lien fort avec les héritages musicaux africains et diasporiques. Leur univers sonore, à la fois chaleureux et moderne, leur a permis de se faire une place sur les scènes internationales et dans plusieurs grands festivals.

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Avant d'arriver à Maurice, le groupe participera notamment au MTN Bushfire Festival de l'Eswatini ainsi qu'au Sakifo Music Festival à La Réunion. Pour les organisateurs, cette circulation entre différents territoires reflète une nouvelle manière de penser les événements culturels, non plus de façon isolée, mais comme des projets inscrits dans une dynamique régionale. L'objectif affiché est aussi de permettre à Maurice de s'intégrer davantage dans les réseaux artistiques internationaux et de développer des échanges durables entre artistes, institutions et publics.

La venue de Kokoroko marque également une première collaboration commune entre l'Institut français de Maurice et le British Council. Les deux institutions mettent en avant une volonté partagée de promouvoir le dialogue culturel, l'ouverture et les rencontres entre différentes scènes artistiques. À travers ce partenariat, ces organismes souhaitent proposer au public mauricien une expérience artistique tournée vers la découverte et la diversité musicale.

Le projet bénéficie aussi du soutien de Beachcomber Resorts & Hotels et de Phoenix Bev, partenaires associés à cette initiative culturelle. Selon les organisateurs, cet engagement du secteur privé illustre l'importance accordée au développement culturel et à l'attractivité de Maurice comme espace d'échanges et de création artistique.

Au-delà de la performance musicale, les promoteurs de l'événement présentent cette escale mauricienne comme une opportunité de créer des passerelles entre les cultures et les publics. Le concert du 6 juin se veut ainsi à la fois l'aboutissement d'une tournée régionale et le point de départ de nouvelles collaborations artistiques. Dans un contexte où les échanges culturels occupent une place croissante dans la région, cette initiative entend rappeler le rôle de Maurice comme lieu de rencontre et de dialogue entre différentes influences contemporaines.