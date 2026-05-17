Soudan: Le CST pleure le Cheikh Mohamed Ali Haj Nour

Le Conseil souverain de transition a pleuré le décès du Cheikh et Khalifa Mohamed Ali Haj Nour, survenu à Omdourman, saluant la mémoire d'une figure religieuse éminente ayant consacré sa vie à la prédication, à l'orientation spirituelle et au service de la société.

Dans un communiqué publié samedi, le Conseil souverain a qualifié le défunt de modèle de piété et de noblesse morale, ainsi que de symbole de sagesse et de modération. Il a également souligné son rôle marquant dans les domaines de la prédication et de la réforme sociale, le considérant parmi les figures les plus influentes de l'ascétisme au Soudan.

Le Conseil souverain a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses disciples et à ses admirateurs, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.