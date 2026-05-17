Soudan: Le Premier ministre rencontre le directeur de l'Organisation anglo-arabe à Londres

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a rencontré hier M. Nazmi Oji, chef de l'Organisation anglo-arabe, dans le cadre de sa visite actuelle au Royaume-Uni, au cours de laquelle il est accompagné d'une délégation ministérielle, diplomatique et sécuritaire de haut niveau.

La délégation soudanaise comprenait le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eisser, le représentant spécial du Premier ministre, Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Sadeq Al-Hafyan, le directeur général adjoint du Service des renseignements généraux, le général Abbas Mohamed Bakhit, ainsi que le conseiller du Premier ministre Nizar Abdalla Mohamed, le directeur du département des médias au ministère des Affaires étrangères ambassadeur Jamal Malik, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan à Londres, ambassadeur Abou Bakr Al-Sadeq, ainsi qu'un certain nombre de membres de la mission soudanaise à Londres.

La rencontre a discuté la vision du gouvernement soudanais pour la réalisation de la paix et de la stabilité, et les moyens de renforcer la communication avec les organisations internationales et régionales de manière à servir les intérêts du Soudan et à soutenir le processus de stabilité et de développement.

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La délégation soudanaise a salué le grand rôle joué par l'Organisation anglo-arabe au cours des dernières années pour faire connaître les questions du Soudan, appréciant les efforts de M. Nazmi Oji pour défendre les causes arabes et soudanaises au sein de différentes instances.